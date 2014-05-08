Сверстать кнопку на чистом CSS3

HTML-версткаЗавершен6 заявок290 просмотров
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Нужно сделать кнопку на чистом CSS, пример во вложении.

CSS
10 лет назад
colainru
Михаил 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
lev4000
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$10
1 день
Всё сделал быстро, качественно и на высшем уровне. В общем рекомендую.
Сотрудничество прошло успешно и на высшем уровне!
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