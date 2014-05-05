Доработка сайта

$100
HTML-версткаЗакрыт3 заявки257 просмотров
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Здравствуйте.

Требуется доработка сайта: CodeIgniter

Домен сайта указан на Рисунке 1

-Номера страниц как на http://www.dp.ru/estatenews/ (только страница выделяется салатовым цветом как на сайте)

-Взять иконки звездочки (с http://komned.ru/arenda_magazina.html) и добавить за место даты объявлений (размеры такие же)

-Добавить внизу поля на каждой странице для продажи ссылок

-Сделать автоматический редирект с битых страниц

-Поменять размеры столбцов Сделать оптимальные размере ( сделаем в режиме онлайн)

-Сделать крошки

-Отредактировать рассылку писем пользователям

-Открытие всех объявлений в новом окне

+плюс небольшие корректировки полей

Предпочтение к специалисту с СПБ, при встрече объяснить легче.

10 лет назад
Vlad0611
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
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