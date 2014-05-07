Редактирование стандартного шаблона на движке DLE.

HTML-версткаЗавершен1 заявка123 просмотра
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Здравствуйте.

Необходима помощь в редактирование шаблона DLE.

1. Сделать флэш кнопки (Чтобы страницы открывались при нажатии на любую область кнопки).

скрин

2. Сделать чтобы при нажатии кнопки одновременно открывалась информация внизу (новость полностью) и слева от слайдов (краткая новость).

3. Сделать чтобы при нажатии на кнопки страницы открывались без обновления в браузере (нужно поработать с JS или Flash).

4. Подкорректировать изображения в слайдах.

5. Изменить оформления прайсов. Пример korotron.ру/zapravka_cartridga

Предложения пишите в личку или на почту [email protected]. Ценовой бюджет за данную работу просьба оценивать самостоятельно.

Заранее спасибо.

10 лет назад
Nik_777
Никита 
33 годаКазахстан
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
IG-M
34 годаБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$50
1 день
Работа выполнена качественно и в срок. Спасибо.
Отличный заказчик, оплату произвел моментально. Рекомендую, как честного и ответственного человека. Было приятно работать. Спасибо!
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