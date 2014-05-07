Редактирование стандартного шаблона на движке DLE.

Здравствуйте.

Необходима помощь в редактирование шаблона DLE.

1. Сделать флэш кнопки (Чтобы страницы открывались при нажатии на любую область кнопки).

скрин

2. Сделать чтобы при нажатии кнопки одновременно открывалась информация внизу (новость полностью) и слева от слайдов (краткая новость).

3. Сделать чтобы при нажатии на кнопки страницы открывались без обновления в браузере (нужно поработать с JS или Flash).

4. Подкорректировать изображения в слайдах.

5. Изменить оформления прайсов. Пример korotron.ру/zapravka_cartridga

Предложения пишите в личку или на почту [email protected]. Ценовой бюджет за данную работу просьба оценивать самостоятельно.

Заранее спасибо.