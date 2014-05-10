Требуется верстка 4 страниц

Макеты взять можно здесь - http://art-apple.net/psdtohtml.zip

Нужна хорошая верстка html5/css3(используем вендорные префиксы, pie для IE8)/немного jquery 4-ех страниц, точнее даже 3, 4-ая один в один почти как главная только с постраничной навигацией.

Все что можно сделать средствами css, а не картинками, обязательно делаем.

Футер должен быть прижат к низу окна браузера.

Не пихаем всюду id, если вы по всюду пихаете position absolute - проходите сразу мимо.

Кроссбраузерность ie8+

Шрифт с гугла подключаем.

Верстка будет натягиваться на joomla 3.3, если знакомы учтите это.

Логотип должен иметь следующую разметку:

- никаких других классов и идентификаторов не нужно!

Слайдшоу - используем скрипт - http://bxslider.com/

По слайдшоу - Все страны Европы и темносиний четырехугольник - отдельный слой 1 слайда.

Отдых и до Визовой поддержки(это кстати ссылки будут) и светлосиний четырехугольник - отдельный слой 1 слайда

Картинка - отдельный слой 1 слайда.

Т.е. не все слайды могут иметь тот или иной слой.

Часы должны идти, используем скрипты на jquery их немало. По часам можно немного отойти от дизайна, который в PSD.

Все менюшки должны иметь следующий html код:

текст

текст

Верхнее меню - активный пункт и при наведении, делаем просто прямоугольным.

Поиск - иконка лупы - кнопка, , также все кнопки - должны быть input type="submit"

Меню слева(Авиатуры, Беларусь и тд, все что слева - это все одно меню) - аккордеон. Также картинки должны быть картинками, не бекграундом, естественно тут можно дополнять html код который я указал выше.

Everest (style)-01.psd - тут хотелось бы добавить по поводу таблиц, заголовок столбца - должен быть в теге

У строк чередуем классы odd и even, те

Everest (tour)-готово.psd - тут, фотогалерея внизу - используем bxslider, вслывающих фото не надо(но лупа должна появлятся), это при натяжке прикручу сам.

Тут же вверху - Дата тура, блок может иметь больше информации, тянется по высоте.

Everest (menu)-готово.psd - аналог главной, только с постраничной навигацией(используем список ul)

Контакты в футере - http://help.yandex.ru/webmaster/hcard/general.xml

В общем нужен адекватный верстальщик, с оплатой не обижу. WMZ либо Сбербанк. Плачу обычно по факту. Но некоторым могу дать предоплату.

Пишите цену/срок. Я(кто не в курсе, смотрите в профиль, я сам "прокачанный" фрилансер) думаю тут 2 дня - это с запасом на лень:). Но, если вам нужно немного больше ничего страшного.