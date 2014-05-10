Требуется верстка 4 страниц

Нужно сделать одну страничку на Друпале, прикреплена картинка как будет выглядеть сайт. В основном все ссылки будут идти на страничку - "Under Construction". Бюджет до 30 у о
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Макеты взять можно здесь - http://art-apple.net/psdtohtml.zip
Нужна хорошая верстка html5/css3(используем вендорные префиксы, pie для IE8)/немного jquery 4-ех страниц, точнее даже 3, 4-ая один в один почти как главная только с постраничной навигацией.
Все что можно сделать средствами css, а не картинками, обязательно делаем.
Футер должен быть прижат к низу окна браузера.
Не пихаем всюду id, если вы по всюду пихаете position absolute - проходите сразу мимо.
Кроссбраузерность ie8+
Шрифт с гугла подключаем.
Верстка будет натягиваться на joomla 3.3, если знакомы учтите это.
Логотип должен иметь следующую разметку:- никаких других классов и идентификаторов не нужно!
Слайдшоу - используем скрипт - http://bxslider.com/
По слайдшоу - Все страны Европы и темносиний четырехугольник - отдельный слой 1 слайда.
Отдых и до Визовой поддержки(это кстати ссылки будут) и светлосиний четырехугольник - отдельный слой 1 слайда
Картинка - отдельный слой 1 слайда.
Т.е. не все слайды могут иметь тот или иной слой.
Часы должны идти, используем скрипты на jquery их немало. По часам можно немного отойти от дизайна, который в PSD.
Все менюшки должны иметь следующий html код:
- текст
- текст
Верхнее меню - активный пункт и при наведении, делаем просто прямоугольным.
Поиск - иконка лупы - кнопка, , также все кнопки - должны быть input type="submit"
Меню слева(Авиатуры, Беларусь и тд, все что слева - это все одно меню) - аккордеон. Также картинки должны быть картинками, не бекграундом, естественно тут можно дополнять html код который я указал выше.
Everest (style)-01.psd - тут хотелось бы добавить по поводу таблиц, заголовок столбца - должен быть в теге
У строк чередуем классы odd и even, те
Everest (tour)-готово.psd - тут, фотогалерея внизу - используем bxslider, вслывающих фото не надо(но лупа должна появлятся), это при натяжке прикручу сам.
Тут же вверху - Дата тура, блок может иметь больше информации, тянется по высоте.
Everest (menu)-готово.psd - аналог главной, только с постраничной навигацией(используем список ul)
Контакты в футере - http://help.yandex.ru/webmaster/hcard/general.xml
В общем нужен адекватный верстальщик, с оплатой не обижу. WMZ либо Сбербанк. Плачу обычно по факту. Но некоторым могу дать предоплату.
Пишите цену/срок. Я(кто не в курсе, смотрите в профиль, я сам "прокачанный" фрилансер) думаю тут 2 дня - это с запасом на лень:). Но, если вам нужно немного больше ничего страшного.
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