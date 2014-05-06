Верстка главной страницы и создание слайдера

Сверстать резиновый макет от 1000 до 1400 px и 2 внутренних страницы Срок на работу максимум 2 суток.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет!
Необходимо сверстать главную страницу (макет в PSD) и сделать слайдер.
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