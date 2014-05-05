Сверстать страницу

$10
HTML-версткаЗавершен30 заявок304 просмотра
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Сверстать страницу по макету. Нужна обычная html-верстка блоками. Макет не сложный.

Работы на час.

Оплата - 350 руб.

10 лет назад
admin_13
Ольга 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
1mmortal
28 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
10 лет назад
$10
1 день
Поставленная задача выполнена в указанный срок. Спасибо за работу! Рекомендую.
Доволен сотрудничеством. Вежливое и приятное общение, четкое задание, своевременная оплата.
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