Поменять баннер на туристическом сайте

На турсайте надо поменять баннер "Специальные предложения на туры" на тот, что в прикреп. файлах и прикрепить к нему файл из прикреп. файлов. Просьба сразу указывать стоимость и сроки. Доступ через SFTP, исполнитель не должен парить вопросамм, "а как зайти" и "у меня не получается".

По оплате - если вебмани, то оплата в понедельник; если на карту сбера - то в течение 5 мин. после выполнения задачи.