Поменять баннер на туристическом сайте

Нужно помочь разобраться с проблемами в верстке и отверстать контент типовых страниц Цена договорная.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На турсайте надо поменять баннер "Специальные предложения на туры" на тот, что в прикреп. файлах и прикрепить к нему файл из прикреп. файлов. Просьба сразу указывать стоимость и сроки. Доступ через SFTP, исполнитель не должен парить вопросамм, "а как зайти" и "у меня не получается".
По оплате - если вебмани, то оплата в понедельник; если на карту сбера - то в течение 5 мин. после выполнения задачи.
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