Корректировка для отображения в IPad и МАК

$50
HTML-версткаЗавершен3 заявки117 просмотров
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Мне нужно подправить сайт на Wordpresse http://i-med-u.de такимобразом, чтобы он отображался корректно в Ipad (apple). Посмтортеь как он сейчас отображается можно перейдя по ссылке http://www.ipadpeek.com/ и набрав в эмуляторе i-med-u.de

10 лет назад
aupairhaus
Быков 
45 летГермания
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
FLAKE_MDM
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 дня назад
10 лет назад
$20
1 день
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