Верстка landing page

Добрый день! После добавления кода одной программы в подвал сайта немного "поплыла" верстка главной(местами), необходимо исправить. Крайне желателен знаток именно этой платформы. Так же необходимо дописать одно условие для "хлебных крошек", чтобы они корректно отображались ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется верстка простой landing page. Без анимации.
Из скриптов: счетчик (могу дать скрипт) и форма отправки (дам скрипт)
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $200
Требования: - html5, css3, javascript, jquery - опыт общения с дизайнером - навыки "резиновой" верстки - высокая доля самостоятельности, возможность предложить заказчику разные варианты О проекте: - сайт продающий дисконтные карты - общее количество страниц верстки ~ 10 - макет в наличии, доступ ...HTML-верстка30 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Для онлайн-сервиса нужен инструмент "таймлайн", который задает время работы задачи (аналогичная штука есть в Яндекс.Директ, в настройках времени показа рекламной кампании). Подробнее см. прикреп. файл. (квадратики меняют цвет и символ внутри каждого меняется с "-" ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть сайт http://narconon3.nemche.bget.ru/ в адаптиве (с планшета) небольшой баг в виде полосы 30px справа, надо поправитьHTML-верстка5 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Нужно отрисованную шапку сайта сверстать - сделать работающими лого и кнопки: http://dance-dream.ru/ -сделать центральный сайдбар; -сделать пополняемым центральное меню; -немного поправить шрифты и цвета. Подробности - в ТЗ, в прикрепленных файлах. Пишите, пожалуйста, свою цену и сроки. Спасибо!Завершен10 лет назад
Респонсивная верстка 6-ти страниц, вид для мобильных устройств будет предоставлен. Требования: - ОБЯЗАТЕЛЬНО pixel perfect - кроссбраузерность (поддержка Ie8+) - HTML5, CSS3, jQuery - ОТВЕТСТВЕННОЕ отношение и любовь к своей работе, внимание к деталямЗавершен10 лет назад
Нужно немного подправить шаблон, а то слетел теперь некрасиво http://fermer-sp.ru/ оплата только по факту без предоплат жду конкретных предложений и ценЗавершен10 лет назад
- $42
Сверстать главную и внутреннюю, psd и данные от сайта вышлю на мыло исполнителюHTML-верстка8 заявокЗакрыт10 лет назад
Приветствую все чаще требуется адаптивная верстка и в то же вермя кроссбраузерная, поэтому ищется верстальщик для выполнения таких заказов. Первое задание по проще: в карусель добавить слайд нарисованный в PSD. HTML страницы могу прислать (он сделать на ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт10 лет назад