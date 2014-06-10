Верстка landing page

$50
HTML-версткаЗавершен14 заявок177 просмотров
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Требуется верстка простой landing page. Без анимации.

Из скриптов: счетчик (могу дать скрипт) и форма отправки (дам скрипт)

10 лет назад
kos1k
36 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
sport1k07
Дима 
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
7 отзывов(-1)
10 лет назад
$30
1 день
Отличная работа. Правки вносились быстро и качественно.
Отличный заказчик.Четкое ТЗ и своевременная оплата.
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