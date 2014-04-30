Купил решение в маркет плейс По поводу формирования меню на сайте... Функционал нравится а дизайн меню не в стилистике сайта Необходимо сделать верстку нового меню
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно немного подправить шаблон, а то слетел теперь некрасиво http://fermer-sp.ru/ оплата только по факту без предоплат жду конкретных предложений и цен
- Похожие заказы
- $50HTML-верстка11 заявокЗакрыт10 лет назад
- $42
Сверстать главную и внутреннюю, psd и данные от сайта вышлю на мыло исполнителюHTML-верстка8 заявокЗакрыт10 лет назад
Приветствую все чаще требуется адаптивная верстка и в то же вермя кроссбраузерная, поэтому ищется верстальщик для выполнения таких заказов. Первое задание по проще: в карусель добавить слайд нарисованный в PSD. HTML страницы могу прислать (он сделать на ...Закрыт10 лет назад
Срочно нужна адаптивная верстка дизайна интернет-магазина Оставляйте заявки, пишите в личку - в понедельник определяем исполнителя. В заявке указывайте примеры работ. Подробности и макеты дизайна вышлю выбранным кандидатам для дальнейшего обсуждения и оценки Добавил 4 страницы, посмотрите, пишите ...HTML-верстка20 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется выполнить несколько задач: 1)Встроить слайдер с сайта www.holtrenfrew.com/ вместо обычного слайдера. 2)Изменить шапку(стала другая), изменить оформление самой страницу(PSD отправлю) 3)Встроить галерею www.script-tutorials.com/... 4)Сменить шрифты в сайте Более подробно всё расскажу ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день! В нашу команду требуется верстальщик. Отличное знание: HTML, CSS, Навыки работы с js и явоскриптом Проекты разные от простых до сложных. Так же разные объемы, от 1 страницы и выше. Опыт работы и наличие портфолио — ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Всем привет. Требуется поместить буквально 1 картинку PNG формата поверх слайдера. Сайт имеет адаптивный шаблон + адаптивный слайдер, движок самопис. Очень надеюсь, что кто-нибудь поможет с этим заданием. Картинки приложил. Жду ваших ответов, всем спасибо!HTML-верстка2 исполнителяЗавершен10 лет назад
Интересует хороший и не дорогой верстальщик, умеющий качественно верстать страницы. Требования: Опыт Наличие завершенных проектов в портфолио Знание Html 5,4 CSS 3 Jqwery JS Ajax Сейчас есть проект, который нужно сдать сегодня Ситуация такова, не успеваю доделать все страницы, готов часть работы разделить. Скину главную, от ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт10 лет назад
(минутная работа но $$$) Есть сайт на MODx http://steel2.nemche.bget.ru/ Сделали редизайн главной в двух блоках существующего дизайна Нужно внести изменения. Внимание! Верстка адаптивная к мобильным устройствам, планшетам и т.д. свойства адаптивности должны сохраниться в новом варианте. Так как работа срочная, времени ...Закрыт10 лет назад
Добрый день. Есть задание по верстке Срок - надо приступить сразу. Оцените и скажите к когда сможете сделать задание лп сайт ironsamurais . com/ что нужно ? 1. https://monosnap.com/image/F0GRie2vZRKb0SHblZUKdfHikJDEj6/ 2. при отправке контактов отправить человека на стр спасибо. обычно это делается 2 ...Закрыт10 лет назад