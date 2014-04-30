Верстка слайда и контактной формы (2 поля) в LB

Приветствую

все чаще требуется адаптивная верстка и в то же вермя кроссбраузерная, поэтому ищется верстальщик для выполнения таких заказов. Первое задание по проще:

в карусель добавить слайд нарисованный в PSD.

HTML страницы могу прислать (он сделать на bower modernizer и поддерживает устройства от 320px до 2560px).

Слайд должен иметь кнопку которая откроет lightbox попап и в нем форму для отправки имени и адреса имайла.