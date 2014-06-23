Заверстать слайдер HTML/CSS/JS

HTML-версткаЗавершен4 заявки230 просмотров
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Скрин дизайна слайдера для оценки http://joxi.ru/iqJgU_3JTJDVaPdCh14

Круговая смена слайдов, изменение количества слайдов. Можно использовать готовый, главное что бы всё работало, при добавлении слайда (в коде html) он появлялся на сайте и не слетал.

Цену в заявку обязательно, срок сегодня - завтра.

HTMLCSS
10 лет назад
korg
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
anri4ka
Анри 
29 летГрузия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 отзывов(-1)
10 лет назад
$10
1 день
Очень доволен сотрудничеством, все рекомендую этого исполнителя!
Все отлично!
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