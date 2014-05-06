Добавить на сайте несколько скриптов

HTML-версткаЗавершен9 заявок251 просмотр
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Нужно вставить на сайт несколько простых скриптов, готовые решения приветствуются, всего их будет 3-5 + их нужно подогнать под сверстанный дизайн. нужно сделать к завтра, к вечеру!

Только JS

10 лет назад
farmazone
Василь 
27 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
Выбранный исполнитель
Domus159
Дамир 
47 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$20
1 день
Спасибо за работу. Чётко и качественно! Всегда на связи! Рекомендую!
Сотрудничеством доволен полностью! Highly recommended!
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