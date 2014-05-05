Требуется кроссбраузерная вертска

$50
HTML-версткаЗавершен8 заявок342 просмотра
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Верстка 5 страниц должна быть и для планшетов и смартфонов. 1 день, 1500 р по факту. Укажите срок и цену в заявке, выбираю исполнителем и работаем

10 лет назад
qwerti_ru
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
by_frenki_MALCOV
Артем 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$50
3 дня
Спасибо! Всем доволен, рекомендую к сотрудничеству!
Большое спасибо за сотрудничество!
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