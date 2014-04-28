Верстка лендинга

$50
HTML-версткаЗакрыт8 заявок190 просмотров
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Сверстать лендинг.

Без первых 2 блоков - они уже готовы.

Что будет:

2 калькулятора, слайдер отзывов, карта, пара форм обр. связи.

Подробнее опишу лично.

10 лет назад
4RW
30 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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