Одностраничный лендинг на HTML

$100
HTML-версткаЗакрыт20 заявок228 просмотров
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Есть шаблон на lp-generator полностью готовый, надо сделать его на HTML.

HTML
10 лет назад
business_itech
Павел 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв
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