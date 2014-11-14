Верстка магазина одежды

$1000
HTML-версткаЗавершен5 заявок244 просмотра
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еобходимо сверстать магазин, и создать тему под BigCommerce (www.bigcommerce.com/). Знание и опыт работы с этим ресурсом приветсвуеются.

Задача:

Сверстать сайт и разместить тему на ресурсе BigCommerce с настройкой корректной работы на сайте.

- Сайт резина.

- Верстка адаптивная (Монитор, планшет, телефон)

Документацию о том как готовить тему можно пчитать тут:

https://developer.bigcommerce.com/

https://developer.bigcommerce.com/themes/

Все страницы можно посмотреть тут:

https://drive.google.com/folderview?id=0B6zb-B7kZ64VcTdqT1d4Nl9EUzA&usp=sharing

10 лет назад
DarkStaLkeR
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Wisdom_i
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
80 отзывов(-4)
10 лет назад
$900
20 дней
Хороший исполнитель ,ответсвенный, всегда на связи. Потдерживал проект даже после сдачи.
Нормально все
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