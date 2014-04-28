Вёрстка почтовой рассылки

Нужно сверстать 1 шаблон согласно эскиза (любой на выбор) Особенности страницы: 1. форма обратной связи 2. скрытые текстовые блоки (отображение по клику) 3. фотогаллерея с такими условиями 1. Верстка: блочная, резиновая 2. Все стили в css – структурированы, логично называются 3. ...
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