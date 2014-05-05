Поправить визуализацию XML

Для работы операторов используем шаблоны разговоров. По своей структуре он и напоминает дерево.

Оператор задает вопрос. Клиент отвечает. Оператор выбирает один из стандартных ответов в шаблоне и соответственно продолжает разговор.

Хочу использовать для этого XML (его древовидная структура очень хорошо подходит).

Сейчас в чистом виде вывожу в IE и щелкая на узлах могу идти по веткам дерева.

Но не все устраивает:

1. Видна служебная разметка.

2. Хотелось бы сделать различным отображение текста для оператора и варианты ответов клиента.

3. В IE изначально все узлы открыты, так что приходится их сначала закрывать.

В приложениях сам файл XML и пояснения.

Ожидается ПРОСТОЕ решение, м.б. на основе CSS

При необходимости схему документа можно видоизменить как потребуется.

Оплата ЯД или на карту сбербанка. При оставление заявки указывайте срок и стоимость, чтобы я мог принять заявку.