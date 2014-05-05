Поправить визуализацию XML

$50
HTML-версткаЗавершен1 заявка212 просмотров
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Для работы операторов используем шаблоны разговоров. По своей структуре он и напоминает дерево.

Оператор задает вопрос. Клиент отвечает. Оператор выбирает один из стандартных ответов в шаблоне и соответственно продолжает разговор.

Хочу использовать для этого XML (его древовидная структура очень хорошо подходит).

Сейчас в чистом виде вывожу в IE и щелкая на узлах могу идти по веткам дерева.

Но не все устраивает:

1. Видна служебная разметка.

2. Хотелось бы сделать различным отображение текста для оператора и варианты ответов клиента.

3. В IE изначально все узлы открыты, так что приходится их сначала закрывать.

В приложениях сам файл XML и пояснения.

Ожидается ПРОСТОЕ решение, м.б. на основе CSS

При необходимости схему документа можно видоизменить как потребуется.

Оплата ЯД или на карту сбербанка. При оставление заявки указывайте срок и стоимость, чтобы я мог принять заявку.

10 лет назад
deiww
53 годаРоссия
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
eugen_black
Евгений 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$40
1 день
Грамотный исполнитель. Задание было не стандартное, тем не менее сделано всё хорошо. Работа сделана быстро и как требовалось. Спасибо!
Задание выполнил точно по ТЗ. Претензий и доработок не было.
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