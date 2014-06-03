Не работают новости на сайте

Задача с виду простая: сайт на джумле, на нем не работает модуль новостей, надо починить. Но беда в том, что уже несколько человек (правда не оч. опытных) бралось за решение этой проблемы. В результате их первых манипуляций сайт перестает работать, потом они еще мучаются некоторое время и говорят, что сделать ничего не могут. Такой вот бермудский треугольник.

В общем, задача для опытного исполнителя. Просьба сразу указывать сроки и стоимость работ, чтобы мы могли быстро выбрать исполнителя.