Не работают новости на сайте

$50
HTML-версткаЗавершен5 заявок253 просмотра
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Задача с виду простая: сайт на джумле, на нем не работает модуль новостей, надо починить. Но беда в том, что уже несколько человек (правда не оч. опытных) бралось за решение этой проблемы. В результате их первых манипуляций сайт перестает работать, потом они еще мучаются некоторое время и говорят, что сделать ничего не могут. Такой вот бермудский треугольник.

В общем, задача для опытного исполнителя. Просьба сразу указывать сроки и стоимость работ, чтобы мы могли быстро выбрать исполнителя.

10 лет назад
mmg2004
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
sskar
Ко 
36 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$40
1 день
Хороший исполнитель, рекомендую
Хороший заказчик, приятный в общении, выполнение задания оплатил без задержек.
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