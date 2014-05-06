Верстка сайта-визитки на Wordpress

$70
HTML-версткаЗавершен3 заявки151 просмотр
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Нужна верстка сайта на Wordpress.

Образец макета главной страницы прикреплен.

Внутренние страницы — практически то же самое: то есть слайдер, а под ним сразу начинается статья.

Сразу же нужно будет настроить 2 слайдера (есть в макете) и установить фотогалерею Nextgen с Lightbox и плагин Goods Catalog (оба должны работать в данном шаблоне).

Обратите внимание на левое меню продукции с круглыми картинками и положением текста относительно картинки (важно, чтобы меню с подкатегориями и без подкатегорий отображались как в макете относительно картинок).

Что требуется от верстки:

— соответствие макету.

— корректное отображение в современных браузерах.

— нужно максимально интегрироваться с используемой CMS, чтобы можно было добавлять, редактировать и сортировать все меню, виджеты, плагины, слайдер и т.п. средствами самой CMS, а также обновлять CMS без последствий для работы сайта.

— Телефоны, названия меню и т.п. — естественно, текстом, а не картинками.

— Логотип — наоборот — картинкой.

— ссылки и кнопки при наведении должны реагировать.

— названия статей в H1.

— лого ведет на главную.

Сайт должен получиться фиксированным по ширине. Минимальная ширина — на 960px без скроллинга.

Результатом работы должен стать полностью рабочий сайт с заполненной главной страницей один в один как в макете (слайдер, меню, новости, футер и т.п.).

Делать можно на вашем или на моем хостинге. Если на вашем — то после оплаты нужно будет перенести на мой.

Сроки — до 4 рабочих дней.

Оплата по факту Webmoney или Яндекс.Деньги.

P.S. Указывайте ваши сроки и стоимость в проекте. В личку, пожалуйста, не пишите.

WordPressВерстка сайта
10 лет назад
Business_Forsage
Сергей 
44 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Zhuykoff
Андрей 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$60
4 дня
Отличная работа: человек действительно профессионал в своем деле.
Отличный заказчик. Четко ставит задачи. Всегда открыт к диалогу, нацелен на результат. Рекомендую
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