Верстка сайта-визитки на Wordpress

Нужно сверстать 6 страниц. Главная и 5 внутренних. Макеты в psd. Главная страница уже наполовину сверстана http://4.kvadrata.z8.ru/list4.html
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна верстка сайта на Wordpress.
Образец макета главной страницы прикреплен.
Внутренние страницы — практически то же самое: то есть слайдер, а под ним сразу начинается статья.
Сразу же нужно будет настроить 2 слайдера (есть в макете) и установить фотогалерею Nextgen с Lightbox и плагин Goods Catalog (оба должны работать в данном шаблоне).
Обратите внимание на левое меню продукции с круглыми картинками и положением текста относительно картинки (важно, чтобы меню с подкатегориями и без подкатегорий отображались как в макете относительно картинок).
Что требуется от верстки:
— соответствие макету.
— корректное отображение в современных браузерах.
— нужно максимально интегрироваться с используемой CMS, чтобы можно было добавлять, редактировать и сортировать все меню, виджеты, плагины, слайдер и т.п. средствами самой CMS, а также обновлять CMS без последствий для работы сайта.
— Телефоны, названия меню и т.п. — естественно, текстом, а не картинками.
— Логотип — наоборот — картинкой.
— ссылки и кнопки при наведении должны реагировать.
— названия статей в H1.
— лого ведет на главную.
Сайт должен получиться фиксированным по ширине. Минимальная ширина — на 960px без скроллинга.
Результатом работы должен стать полностью рабочий сайт с заполненной главной страницей один в один как в макете (слайдер, меню, новости, футер и т.п.).
Делать можно на вашем или на моем хостинге. Если на вашем — то после оплаты нужно будет перенести на мой.
Сроки — до 4 рабочих дней.
Оплата по факту Webmoney или Яндекс.Деньги.
P.S. Указывайте ваши сроки и стоимость в проекте. В личку, пожалуйста, не пишите.
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