Верстка переключателя языков

Требуется скопировать HTML5/java script сайт и сделать его как готовую верстку адрес сайта satoshi bet .com Хотелось бы человека с желанием дальнейшего сотрудничества чтоб изменять этот сайт (логотип, функционал когда я все дорисую и добавить свою уникальность) но ...