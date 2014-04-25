Сверстать простенькую страничку

HTML-версткаЗавершен13 заявок176 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Приветствую.

Всё просто нужно сверстать одну страницу. Простой HTML код, наличие стилей на текст. отсутствие ссылок, как таковых. автоподгонка под разрешение экрана пользователя, минималка 1024х768.

Макет прикрепляю в jpg. Исполнителю будет предоставлен PSD.

Оплата по факту.

Оплата ЯД, Киви или на телефон, по желанию исполнителя.

работа крайне простая и буквально на несколько минут времени. прошу пишите свою цену.

Сроки - один день.

10 лет назад
AntiAbel
Сергей 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
kaprizniy
Анатолий 
37 летКазахстан
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Качество работы на достаточном для меня уровне. Работа выполнена хорошо и в срок. Исправления вносятся своевременно. Сотрудничеством удовлетворён.
Отличный заказчик! С оплатой как не было никаких проблем.
  • Похожие заказы

  • HTML5 / CSS3 Вёрстка

    По шаблонам .psd и ТЗ на анимацию необходимо сверстать макет приложения из ~7-8 экранов, адаптивный для различных разрешений и устройств (социальные сети - web, touch мобильные устройства). Необходимо отличное знание transform, transition и других фишек CSS3, ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстальщик

    Добрый день! Ищу специалиста по HTML верстке. Знание HTML, CSS, JS приветствуется. От Вас порядочность и приемлемые цены. Спасибо!

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Поставить слайдер в готовую верстку

    $10

    Здравствуйте,есть верстка http://cfmoto.free-hostcms.com/ уже на движке. Необходимо главную картинку ужать по высоте до такого размера (в приложении) где синяя полоса. И поставить вот такой слайдер: http://clip2net.com/s/7hL5pa что бы и автоматом листался и вручную. Необходимо сразу изменения на сервере ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сверстать макеты psd

    5 страниц в приложении. На главной верхняя (от слайдера) и нижняя картинки должны тянуться по ширине экрана. Кроссбраузерно, семантично, при выключеном JS элементы могут не работать но верстка не должна ехать. Оплата WMR по курсу 35р./$ Предоплата 50%. Главная нужна ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужно написать автоматический календарь на js

    $5

    http://gruztaxi.info/timetable Слева есть блок с датой Нужно ее автоматически менять каждую неделю/месяц т.е. название месяца должно меняться каждый месяц автоматически + недельный промежуток сейчас 21.04 — 27.04, по окончанию недели должен появиться другой промежуток: 28.04 — 04.05 Оплата по факту ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Переверстать карточку товара WebAsyst

    Здравствуйте. Необходимо интегрировать уже сверстанную карточку товара в движок WebAsyst. Сейчас карточка товара выглядит так http://cvetmir3d.ru/tovary/3d-printery/up/up-3d-printer-mini/ Нужно внедрить новую верстку, которая будет выглядеть вот так: https://vk.com/doc210115227_284936495 Так же необходимо завести отдельные поля в движке под краткие характеристики ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад