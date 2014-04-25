Сверстать простенькую страничку

Приветствую.

Всё просто нужно сверстать одну страницу. Простой HTML код, наличие стилей на текст. отсутствие ссылок, как таковых. автоподгонка под разрешение экрана пользователя, минималка 1024х768.

Макет прикрепляю в jpg. Исполнителю будет предоставлен PSD.

Оплата по факту.

Оплата ЯД, Киви или на телефон, по желанию исполнителя.

работа крайне простая и буквально на несколько минут времени. прошу пишите свою цену.

Сроки - один день.