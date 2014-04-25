Сверстать простенькую страничку

По шаблонам .psd и ТЗ на анимацию необходимо сверстать макет приложения из ~7-8 экранов, адаптивный для различных разрешений и устройств (социальные сети - web, touch мобильные устройства). Необходимо отличное знание transform, transition и других фишек CSS3, ...
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Приветствую.
Всё просто нужно сверстать одну страницу. Простой HTML код, наличие стилей на текст. отсутствие ссылок, как таковых. автоподгонка под разрешение экрана пользователя, минималка 1024х768.
Макет прикрепляю в jpg. Исполнителю будет предоставлен PSD.
Оплата по факту.
Оплата ЯД, Киви или на телефон, по желанию исполнителя.
работа крайне простая и буквально на несколько минут времени. прошу пишите свою цену.
Сроки - один день.
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