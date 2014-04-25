Верстальщик

HTML-версткаЗакрыт2 заявки93 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Ищу специалиста по HTML верстке. Знание HTML, CSS, JS приветствуется.

От Вас порядочность и приемлемые цены.

Спасибо!

10 лет назад
Free_developer
Андрей 
31 годБеларусь
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Поставить слайдер в готовую верстку

    $10

    Здравствуйте,есть верстка http://cfmoto.free-hostcms.com/ уже на движке. Необходимо главную картинку ужать по высоте до такого размера (в приложении) где синяя полоса. И поставить вот такой слайдер: http://clip2net.com/s/7hL5pa что бы и автоматом листался и вручную. Необходимо сразу изменения на сервере ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Мобильная версия сайта

    Ищу исполнителя. есть сайт wedding-buro.ru. Вордпресс. Почти все вылизали и сделали. Нужна мобильная версия сайта. Сколько денег? И как это будет все работать? Хотя это не самый главный вопрос, самый главный - будет ли синхронизация с основным ...

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сверстать макеты psd

    5 страниц в приложении. На главной верхняя (от слайдера) и нижняя картинки должны тянуться по ширине экрана. Кроссбраузерно, семантично, при выключеном JS элементы могут не работать но верстка не должна ехать. Оплата WMR по курсу 35р./$ Предоплата 50%. Главная нужна ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужно написать автоматический календарь на js

    $5

    http://gruztaxi.info/timetable Слева есть блок с датой Нужно ее автоматически менять каждую неделю/месяц т.е. название месяца должно меняться каждый месяц автоматически + недельный промежуток сейчас 21.04 — 27.04, по окончанию недели должен появиться другой промежуток: 28.04 — 04.05 Оплата по факту ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Переверстать карточку товара WebAsyst

    Здравствуйте. Необходимо интегрировать уже сверстанную карточку товара в движок WebAsyst. Сейчас карточка товара выглядит так http://cvetmir3d.ru/tovary/3d-printery/up/up-3d-printer-mini/ Нужно внедрить новую верстку, которая будет выглядеть вот так: https://vk.com/doc210115227_284936495 Так же необходимо завести отдельные поля в движке под краткие характеристики ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад