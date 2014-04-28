Сверстать макеты psd

HTML-версткаЗавершен11 заявок182 просмотра
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5 страниц в приложении.

На главной верхняя (от слайдера) и нижняя картинки должны тянуться по ширине экрана.

Кроссбраузерно, семантично, при выключеном JS элементы могут не работать но верстка не должна ехать.

Оплата WMR по курсу 35р./$

Предоплата 50%.

Главная нужна завтра 26.04 до 18:00 MSK

Остальные к воскресенью 27.04 до 18:00 MSK

Для примера вашей верстки покажите 2 ссылки.

На приватные сообщения не отвечу.

Предложения без суммы и срока не рассматриваются.

10 лет назад
Lacomp
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
parkgraphic
Антон 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$222
3 дня
Perfectly!!! Проект со своими заморочками и недоделками со стороны дизайнера. Безумно сжатые сроки. Чистенькая верстка превосходного качества. Сам продумал и сделал недостающие элементы, добавил анимации. Это было великолепно. Спасибо!
Сочту за честь возможность очередного сотрудничества. Ярослав подкован во всех без исключения вопросах. Максимально деловой подход, грамотное, вежливое общение и постоянный онлайн. Честен и щедр в вопросах оплаты. Двумя словами: Уникальный Заказчик. Мои искренние рекомендации, коллеги.
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