Ищу исполнителя.

есть сайт wedding-buro.ru. Вордпресс. Почти все вылизали и сделали.

Нужна мобильная версия сайта.

Сколько денег? И как это будет все работать? Хотя это не самый главный вопрос, самый главный - будет ли синхронизация с основным сайтом?