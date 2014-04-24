Ищем толкового верстальщика на 2–10 проектов в месяц. Требования: - на входе psd + доступы, на выходе грамотная верстка слоями и/или сверстать на ВП. - наполнить сайт, обычно 5–10 страниц. Тексты, фото и так по мелочи (таблички, видео) - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу исполнителя.
есть сайт wedding-buro.ru. Вордпресс. Почти все вылизали и сделали.
Нужна мобильная версия сайта.
Сколько денег? И как это будет все работать? Хотя это не самый главный вопрос, самый главный - будет ли синхронизация с основным сайтом?
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