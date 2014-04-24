Мобильная версия сайта

HTML-версткаЗакрыт11 заявок214 просмотров
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Ищу исполнителя.

есть сайт wedding-buro.ru. Вордпресс. Почти все вылизали и сделали.

Нужна мобильная версия сайта.

Сколько денег? И как это будет все работать? Хотя это не самый главный вопрос, самый главный - будет ли синхронизация с основным сайтом?

10 лет назад
yarik_39
Ярослав 
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
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