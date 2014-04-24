Верстка макета

$100
HTML-версткаЗакрыт24 заявки290 просмотров
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Требуется валидная кросбраузерная верстка см.приложение, до 10 страниц похожих с этими ценник прошу озвучивать без js, пожалуйста скидвыайте примеры вашей работы желательно на вашем собственном сайте только примеры проходящие валидацию на w3c

10 лет назад
redp
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
8 отзывов
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