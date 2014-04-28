Сверстать Lending Page

$35
HTML-версткаЗавершен16 заявок206 просмотров
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Сверстать LP.

Сроки: 2 дня.

Оплата: 350 грн. (на карту ПриватБанк)

Обращаться тем, кто готов общаться по телефону и постоянно на связи!

Интересует долгосрочное сотрудничество, готов обеспечить постоянный поток заказов.

Подробнее исполнителю.

10 лет назад
iLEVEL
Иван 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
soledar10
Дмитрий 
39 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$10
1 день
Очень доволен работой Дмитрия! Выполнил работу раньше сроков, понимал с полуслова, моментально вносил все правки. :) Рекомендую как порядочного и высококлассного профессионала своего дела! Буду работать с ним далее на постоянной основе.
Идеальное сотрудничество - четкое задание, оплата вовремя + всегда на связи. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
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