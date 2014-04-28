Сверстать Lending Page

Нужна качественная адаптивная верстка. См. приложение.
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Сверстать LP.
Сроки: 2 дня.
Оплата: 350 грн. (на карту ПриватБанк)
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