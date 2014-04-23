Верстка главной страницы

HTML-версткаЗакрыт23 заявки208 просмотров
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Сверстать страницу в соответствии с макетом. Задание прикрепил. Называйте цену и срок

10 лет назад
solovevmaksim
Максим 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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