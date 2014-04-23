Верстка главной страницы

Нужно поменять цвет фона двух сайтов,один на wordpress,другой на joomla.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сверстать страницу в соответствии с макетом. Задание прикрепил. Называйте цену и срок
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