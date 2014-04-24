Решить нюанс по верстке

HTML-версткаЗавершен6 заявок185 просмотров
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Сайт пока тут: http://gk.joomart.tk/

Нужно сделать так, чтобы и при ширине сайта в 1000px, и при ширине 1220px картинка с "лысым мужиком" оставалась неизменной высоты (по вертикали). Сейчас она увеличивается пропорционально, просто растягивается. А нужно сделать так, чтобы при ширине сайта 1000px часть картинки было где-то в "невидимой области", и вылезала оттуда при увеличении ширины сайта.

10 лет назад
Bondar495
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
webelion
Михаил 
42 годаМолдова
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
41 отзыв(-3)
10 лет назад
$11
1 день
Сделали быстро и то что надо.
Спасибо. Обращайтесь, буду рад помочь.
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