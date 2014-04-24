Решить нюанс по верстке

Сайт пока тут: http://gk.joomart.tk/

Нужно сделать так, чтобы и при ширине сайта в 1000px, и при ширине 1220px картинка с "лысым мужиком" оставалась неизменной высоты (по вертикали). Сейчас она увеличивается пропорционально, просто растягивается. А нужно сделать так, чтобы при ширине сайта 1000px часть картинки было где-то в "невидимой области", и вылезала оттуда при увеличении ширины сайта.