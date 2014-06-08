Исправить ошибки в валидации сайта

HTML-версткаЗавершен8 заявок179 просмотров
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Надо исправить ошибки в валидации сайта http://lestnitsy-perila.ru/.

http://validator.w3.org

http://html5.validator.nu

10 лет назад
Denispopov11
Денис 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
rlvov87
Роман 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
10 лет назад
$8
1 день
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