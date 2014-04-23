Мелочь по дизайну

Работа небольшая, состоящая из мелких деталей.

Joomla 3.2.3

1. Заменить логотип на большой (исходник есть). Нужно, чтобы логотип был лучше виден.

2. Текст в статьях сейчас Tahoma 9, нужно сделать Arial 10, цвет черный.

3. Сверху, где номер телефона вставить маленький рисунок трубки (слева от номера).

Оплата wmz, с меня отзыв

Добавлено.

4. внизу в футере добавить социальный кнопки-рисунки (Одноклассники, Вконтакте, Facebook, Twitter, Youtube)

5. в статьях добавить соц закладки (вконтакте и одноклассники) - чтобы можно было лайки ставить.