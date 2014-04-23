Мелочь по дизайну

Для сайтов на CMS Joomla и Etomite требуется html вёрстка страниц. Данный проект долгосрочный.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работа небольшая, состоящая из мелких деталей.
Joomla 3.2.3
1. Заменить логотип на большой (исходник есть). Нужно, чтобы логотип был лучше виден.
2. Текст в статьях сейчас Tahoma 9, нужно сделать Arial 10, цвет черный.
3. Сверху, где номер телефона вставить маленький рисунок трубки (слева от номера).
Оплата wmz, с меня отзыв
Добавлено.
4. внизу в футере добавить социальный кнопки-рисунки (Одноклассники, Вконтакте, Facebook, Twitter, Youtube)
5. в статьях добавить соц закладки (вконтакте и одноклассники) - чтобы можно было лайки ставить.
- Похожие заказы
- $50HTML-верстка15 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
День добрый. Есть шаблон с Templatemonster нужно его немного допилить. Создать доп страницы, заставить нормально работать формы... Одним словом работы на пол дня (для реализации нужны минимальные знания html, CSS, java Буквально прописать 2-3 параметра в скрипте (почтовый ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Примеры http://new.radisson-sochi.ru/ new.san-belarus.ru Необходимо исправить шапку: поменять лого, сверстать телефоны как на картинке. исходник есть.HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день! Требуется доработать некоторые мелочи на готовом сайте aviaviavi.com; движок - dle. 1. Сделать так, чтобы фоновые картинки на трех страницах тянулись исходя из размера экрана (1920, 1024, 768 и т.п.). Картинки в теле сайта. (http://aviaviavi.com/videos/index.html). ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо настроить корректное отображение страниц для сайта, созданного на Вордпрессе. Также в дальнейшем нужна тех. поддержка, консультирование в случае возникновения проблем. Нужен человек, хорошо разбирающийся в вордпрессе.HTML-верстка10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Здравствуйте! Нужна сверстать емайл-письмо для рассылки. Подавать заявки желательно только с опытом верстки данного направления. Не забывайте указывать стоимость.HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
на http://demo52.websun.ws/ купил Здравствуйте! Поменять текста почти на всём сайте, убрать несколько блоков. Первая задача : 1. в точности дизайн как http://demo52.websun.ws/ только с нашими словами. Данный лендинг установить на http://www.yogatibet.ru добавкой / yoga/1 это купленный http://demo52.websun.ws/ с ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт10 лет назад
Имеется страница с коммерческим предложением в сфере рекламы. Требуется сделать её более интересной и продающей (пересмотреть концепцию, поменять тексты, графику, переверстать под новый шаблон). Не теряя в информативности, уменьшить перегруженность текстом, возможно, добавив инфографики. Страница: http://mediatarget.in/offer/ От старой ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт10 лет назад
СРОЧНО! вот страница. http://goo.gl/VgCqYq ВАЖНО: если вы не предоставляете проект к 18 по мск завтра, то сделка сгорает, и оплаты вы не получаете! так как в нашем варианте главное- срок. Поэтому если вы не можете грантировать, что успеете, лучше не ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Необходимо сверстать сайт на на WP Шаблоны во вложении. PSD вышлю конечно почтой. Важно знать по срокам и цене. Но просьба тоже цены сильно не завышать. Срочность большая. Сегодня-завтра нужно уже начать-сдать. Спасибо!HTML-верстка6 заявокЗакрыт10 лет назад