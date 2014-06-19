Небольшая верстка 3х шапок

$50
HTML-версткаЗавершен10 заявок246 просмотров
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Примеры

http://new.radisson-sochi.ru/

new.san-belarus.ru

Необходимо исправить шапку: поменять лого, сверстать телефоны как на картинке. исходник есть.

10 лет назад
chaif
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
FLAKE_MDM
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 дня назад
10 лет назад
$15
1 день
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