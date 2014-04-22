Сверстать страницу

СРОЧНО!

вот страница.

http://goo.gl/VgCqYq

ВАЖНО: если вы не предоставляете проект к 18 по мск завтра, то сделка сгорает, и оплаты вы не получаете!

так как в нашем варианте главное- срок.

Поэтому если вы не можете грантировать, что успеете, лучше не откликайтесь.