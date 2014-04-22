Сверстать страницу

HTML-версткаЗакрыт8 заявок283 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

СРОЧНО!

вот страница.

http://goo.gl/VgCqYq

ВАЖНО: если вы не предоставляете проект к 18 по мск завтра, то сделка сгорает, и оплаты вы не получаете!

так как в нашем варианте главное- срок.

Поэтому если вы не можете грантировать, что успеете, лучше не откликайтесь.

10 лет назад
NataliaDvv
35 летБеларусь
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сверстать страницу для показа рекламы

    $5

    Есть сайт test.getwider.com Задача сделать кросбраузерную верстку в html и css. (Хром опера интерентэксп-р сафари, ios android windows...) Видео либо изображение должно отображаться целиком занимать максимально возможное место на экране, не зависимо от ориентации, при этом сохраняя ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка сайта

    Добрый день. Необходимо сверстать сайт на на WP Шаблоны во вложении. PSD вышлю конечно почтой. Важно знать по срокам и цене. Но просьба тоже цены сильно не завышать. Срочность большая. Сегодня-завтра нужно уже начать-сдать. Спасибо!

    Верстка сайта
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Натяжка на WP

    Есть готовая верстка главной. Есть макеты внутряков. Все в приложении. Надо срочно натянуть на CMS Wordpress От Вас сроки и цена

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка макетов html+css

    Сверстать 4 макета. Они в приложении. Выберу по самым быстрым срокам и нормальной цене. Дальше будут еще работы. Я дизайнер

    HTMLCSS
    HTML-верстка25 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка контентной части

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Необходимо сверстать контентную часть страницы (та что на приложенном изображении обведена в красную рамку). Верстка + небольшой js для скрытия части блока.

    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка сайта

    $70

    Так как текущий наш штатный специалист загружен работой, а проекты надо сдавать в срок, ищем человека который сделает верстку. В аттачменте примеры 2 страницы(всего 8 страниц) и требования по верстке. Приступить к проекту сегодня-завтра. Через 2 дня ...

    Верстка сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доработка внутренних проектов

    Требуются качественные исполнители на верстку макетов для внутреннего сайта компании. Пока в работе 3 страницы. Сайт на CMS 1C-Битрикс Ну и возможно дальнейшее сотрудничество

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка главной страницы сайта

    В верстке нужно аккуратно повторить главную страницу сайта-образца 105.by/ с нашими материалами и картинками. В комментариях укажите, пожалуйста, стоимость Вашей работы и сроки выполнения.

    HTML-верстка21 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Необходима помощь в корректировке CSS

    Есть продукт, встраиваемый в сторонние сайты. На некоторых сайтах поехало расположение. Необходима консультация по скайпу (предпочтительно чат). Ссылки дам в процессе беседы. Если умеете пользоваться веб-прокси - вообще отлично.

    CSS
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Адаптация Landing Page под ios/мобильная версия

    Доброго всем дня, уважаемые фрилансеры. Суть задачи: имеется Landing Page, сверстанная на HTML+JS. В браузерах на ПК отображается нормально и кроссбраузерно. Но в ios/ipad верстка едет. Необходимо адаптировать верстку под мобильные устройства, возможно для мобильной ...

    iOS
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад