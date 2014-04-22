Верстка главной страницы сайта

Нужен верстальщик. Уверенное знание HTML, CSS2, CSS3; Уверенное знание Javascript(jQuery); Кроссбразуерная верстка; Хорошее знание Photoshop (для нарезки макетов); Представление о различных типах графики . Нужно сверстать главную + ориентировочно 10 внутренних страниц. Сроки цены пишем ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В верстке нужно аккуратно повторить главную страницу сайта-образца 105.by/ с нашими материалами и картинками. В комментариях укажите, пожалуйста, стоимость Вашей работы и сроки выполнения.
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