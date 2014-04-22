Адаптация Landing Page под ios/мобильная версия

Доброго всем дня, уважаемые фрилансеры. Суть задачи: имеется Landing Page, сверстанная на HTML+JS. В браузерах на ПК отображается нормально и кроссбраузерно. Но в ios/ipad верстка едет. Необходимо адаптировать верстку под мобильные устройства, возможно для мобильной версии облегчить саму страницу. Оплата в WMR. От вас - сроки и цена работы. Тех, кто не знаком с особенностями верстки под ios прошу не отвечать.