Сверстать и сделать мини-сайт.

Требуется верстка сайта (кроме главной страницы) с кроссобраузерностью. Чтобы открывался сайт на компьютерах всех браузерах и версиях, а также мобильном телефоне и планшете. И если кликать на лого чтобы ссылка шла на главную страницу. Срок ...