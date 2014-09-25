Обход стр-цы Эта ссылка ведёт за пределы Одноклас.

Всем привет. В панели инструментов для вебмастеров google http://www.google.com/webmasters/ гоголь мне выдает сообщение – На вашем сайте не обнаружены структурированные данные. Вот – http://clip2net.com/s/7gm9at В общем нужно добавить эти структурированные данные на блог. Есть другие блоги ...