Добавить структурированные данные на wordpress!

Всем привет. В панели инструментов для вебмастеров google http://www.google.com/webmasters/

гоголь мне выдает сообщение – На вашем сайте не обнаружены структурированные данные.

Вот – http://clip2net.com/s/7gm9at

В общем нужно добавить эти структурированные данные на блог. Есть другие блоги в панели

управления, у всех есть эти данные, а у меня isif-life.ru почему-то нет.

Буду ждать предложений. Спасибо!