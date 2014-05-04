Предлагается для пробного сотрудничества дизайн и верстка первой страницы сайта на основе шаблона. В случае удачного сотрудничества - продолжение с версткой всего сайта гарантируется (примерно 7-10 страниц). Бюджет оцениваете сами на основе ТЗ, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется произвести некоторые доработки на одностраничнике - http://leveragemagica.ru/ (дополнить каталог, добавить раздел).
Прошу указывать стоимость и срок работы.
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