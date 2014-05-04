Доработки на одностраничнике

HTML-версткаЗавершен9 заявок202 просмотра
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Требуется произвести некоторые доработки на одностраничнике - http://leveragemagica.ru/ (дополнить каталог, добавить раздел).

Прошу указывать стоимость и срок работы.

10 лет назад
Roman2013
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Vlad71
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$20
1 день
Все сделано. Результатом доволен. Спасибо!
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