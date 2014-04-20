Верстка и настройка сайта на wordpress

$90
HTML-версткаЗакрыт6 заявок109 просмотров
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Необходимо сверстать и настроить сайта на wordpress из макета CDR.

По сути простой сайт с каталогом автомобилей, без каких-либо сложностей.

Вся необходимая информация предоставлена в ТЗ. Выполнение работ так же точно по ТЗ.

WordPress
10 лет назад
MeTuC
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
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