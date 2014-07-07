Одностраничник , 2 формы захвата, 1 прокрутка – отзывы. Сверху нужно сделать закрепленное меню, чтобы не прокручивалось вместе со всем. На этом одностроничнике есть js. Если интересно и есть в этом опыт пишите Макет https://www.dropbox.com/s/9p9irwz4euwbwv3/ArtSky.jpg https://www.dropbox.com/s/we11m15igu2fmle/artsky_form.jpg Цена и Сроки