В существующем сайте сверстать лендинг. Остается только часть шапки. Но необходимо добавить либо изменить стили существующего css. http://invis.io/mns1qeph Цена, срок?
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Верстка
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