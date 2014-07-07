Верстка

$50
HTML-версткаЗавершен6 заявок171 просмотр
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Верстка

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10 лет назад
Elfiel
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Lemon4yk
Сергей 
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$50
3 дня
Выполнено в срок, оперативно вносились требуемые исправления. Рекомендую к сотрудничеству.
Сотрудничество доволен. Четко поставленная задача. Задержек как с ответами так и с оплатой не было. Рекомендую
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