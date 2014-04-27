Поправить верстку на Wordpress

HTML-версткаЗавершен3 заявки150 просмотров
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Внести правки в шаблон Wordpress и поправить 1 страницу согласно рисунку. Подробности в скайп!

WordPress
10 лет назад
bruhanovp
Павел 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
xxxKOTxxx
Борис 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$20
3 дня
Все работы и корректировки были исполнены качественно и с соблюдением сроков. Приятный в общении человек и профессионал своего дела.
Павел - отличный заказчик. Очень приятно было с ним работать.
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