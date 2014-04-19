Верстка промостраницы: простая, адаптивная.

HTML-версткаЗакрыт4 заявки159 просмотров
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Добрый день,

необходимо сверстать ровно одну простую страницу,

весь макет с пояснениями можно посмотреть на картинке.

В заявке необходимо написать цену и сроки,

просьба не писать в ЛС, я с Вами сам свяжусь, спасибо.

10 лет назад
hum111
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
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