Настройка таймера на сайте

Добрый день, есть таймер - http://codecanyon.net/item/luxcountdown/2151641

Нужно настроить Index.html так, чтобы отображался только один таймер с обратным отчетом в 8 часов 34 минуты, 45 секунд и при обновлении страницы таймер должен обнуляться, т.е. отчет должен быть снова с этого времени.

Так же нужно подредактировать стиль таймера - из заданной формы удалить текст и полоску прогресса. Сделать таймер шириной 320 пикс.

Все файлы и стили предоставлю, инструкции и подсказки там тоже есть.