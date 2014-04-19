Настройка таймера на сайте

$20
HTML-версткаЗавершен4 заявки140 просмотров
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Добрый день, есть таймер - http://codecanyon.net/item/luxcountdown/2151641

Нужно настроить Index.html так, чтобы отображался только один таймер с обратным отчетом в 8 часов 34 минуты, 45 секунд и при обновлении страницы таймер должен обнуляться, т.е. отчет должен быть снова с этого времени.

Так же нужно подредактировать стиль таймера - из заданной формы удалить текст и полоску прогресса. Сделать таймер шириной 320 пикс.

Все файлы и стили предоставлю, инструкции и подсказки там тоже есть.

10 лет назад
Logansys
39 летМолдова
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
aleks_lv
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
10 лет назад
$20
1 день
Александр все сделал быстро и качественно, не смотря на выходной и праздник! Спасибо, отличный мастер своего дела, рекомендую.
задача четко стояла..так что таких бы заказчиков побольше
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