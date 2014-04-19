Настройка таймера на сайте

Добавление название хостела текстом; Добавление новых пунктов в меню "О Хостеле" и "Безопасность" ; Перемещение кнопок соцсетей в шапку сайта; Выравнивание текста на сайте по левому краю; Добавление корректных всплывающих подсказок к иконкам ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, есть таймер - http://codecanyon.net/item/luxcountdown/2151641
Нужно настроить Index.html так, чтобы отображался только один таймер с обратным отчетом в 8 часов 34 минуты, 45 секунд и при обновлении страницы таймер должен обнуляться, т.е. отчет должен быть снова с этого времени.
Так же нужно подредактировать стиль таймера - из заданной формы удалить текст и полоску прогресса. Сделать таймер шириной 320 пикс.
Все файлы и стили предоставлю, инструкции и подсказки там тоже есть.
- Похожие заказы
- HTML-верстка4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Сайт на Wordpress 1. Убрать лишние H1 и оставить только название статьи, 2. В статьях нужно сделать название статьи в теге H1, 3. Скрыть внешние ссылки нофолов и ноиндекс.HTML-верстка12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $70
Сверстать лендинг пейдж из PSD файла, скрин прилагаю. Функционал сайта: форма заявки, всплывающее окно , возможность увеличения некоторых картинок и загружающиеся пдф. Собрать и разместить лендинг чтоб был в сети С ...HTML-верстка26 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть сайт, требуется создать из скриншов. Работа простая, не сложная. Ищу человека кто справится с такой работой. Код у каждой страницы должен получаться уникальный. Требуется новички. Пишите сколько стоит 1час вашей работы. Работу можно делать в свободное время.HTML-верстка11 заявокЗакрыт10 лет назад
Страница - www.listdollarov.ru Сейчас под смартфоны работает криво. Нужно профессионально настроить CSS этой одной страницы , чтобы она однозначно понятно открывалась на смартфонах.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Нужно профессионально внести небольшие правки в шаблон новостей wordpress, так, чтобы не испортить иные страницы, а также добавить внизу каждой новости блок "поделиться в соцсетях". Подробности в приложении.HTML-верстка7 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте. Необходимо сверстать макет в html-страницу. PSD файл имеется.HTML-верстка45 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Требуется на постоянную удаленную работу Верстальшик работающий со всеми видами верстки!График работы с 10:00-19:00 выходные суббота,воскресение.HTML-верстка11 заявокЗакрыт10 лет назад
На входе - имеем сайт на drupal 7. http://arenalss.com/new/dizayn-byuro/uslugi Требуется имеющуюся тему для drupal переделать в тему для wp. Оплата по WM или ЯД. + отзыв от меня =)HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад