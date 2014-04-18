Добрый день уважаемые фрилансеры. Нужно Сверстать и на тянуть дизайн на Bitrix. Со всеми функциями из макета. http://www.skidkatur.com/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется на постоянную удаленную работу Верстальшик работающий со всеми видами верстки!График работы с 10:00-19:00 выходные суббота,воскресение.
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