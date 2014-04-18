Верстальшик

$50
HTML-версткаЗакрыт11 заявок363 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется на постоянную удаленную работу Верстальшик работающий со всеми видами верстки!График работы с 10:00-19:00 выходные суббота,воскресение.

10 лет назад
sastra
Сергей 
41 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв
  • Похожие заказы

  • Требуется создать тему для WP.

    На входе - имеем сайт на drupal 7. http://arenalss.com/new/dizayn-byuro/uslugi Требуется имеющуюся тему для drupal переделать в тему для wp. Оплата по WM или ЯД. + отзыв от меня =)

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • ТЗ_верстка нового сайта

    Здравствуйте. Нужна верста с макета. ТЗ прилагается. Интеграция в cms не нужна. Для упрощения можно использовать шаблоны, с которых брались некоторые блоки. Описание есть в ТЗ. Пожалуйста указывайте сразу сроки и примерную стоимость.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Перенести часть вёрстки с одного сайта на другой

    Мы ищем профессионала, который сможет перенести часть оформления сайта с одного сайта на другой, при этом сохранив все стили (можно стили сохранить в отдельный CSS и устранить конфликты с уже существующим дизайном). Всего необходимо перенести части ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстальщик

    $1000

    Бюджет по договоренности В связи с расширением штата, требуется удаленный верстальщик в штат, на полный рабочий день. Требования: - валидная, кроссбраузерная верстка - опыт кроссплатформенной верстки (адаптивность) - знание less css (не ...

    HTML-верстка24 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Вёрстка несложного макета

    $10

    Всем привет. Требуется вёрстка несложного макета, включая выпадающий список, и небольшой PHP скрипт (а именно - связанный список, к примеру как этот http://ruseller.com/lessons/les184/example/index.html ) После выбора производителя (их будет около 15), должны появляться определенные модели ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка PSD->HTML

    $50

    Требуется верстка одной странички по требованиям: 1. поддержка мониторов от 1024 точек (можно без особой адаптивности) 2. все стили в отдельном файле / файлах 3. все js скрипты в других файлах 4. бутстрап - можно 5. блок "контента" можно ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка интернет-магазина

    $100

    Здравствуйте, требуется сверстать главную страницу интернет магазина маек https://dl.dropboxusercontent.com/u/82729316/Design/mayki-home.png Желательно организовать код придерживаясь одной из техник MCSS OOCSS БЭМ (в частности АНБ) css в LESS От вас примеры кода. И ориентировка по стоимости и срокам. Проект не срочный, важен уровень кода.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Продажник для видеокурса на wppage

    Нужна комплексная работа по написанию продающего текста и верстке самой страницы на WPPage. Опыт аналогичной работы и ссылки с примерами выполненных вами работ крайне желательны. Полное ТЗ во вложении, все вопросы через ЛС. В заявке указывайте вашу стоимость ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад