Верстка интернет-магазина

$100
HTML-версткаЗавершен8 заявок260 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте, требуется сверстать главную страницу интернет магазина маек

https://dl.dropboxusercontent.com/u/82729316/Design/mayki-home.png

Желательно организовать код придерживаясь одной из техник

MCSS

OOCSS

БЭМ (в частности АНБ)

css в LESS

От вас примеры кода.

И ориентировка по стоимости и срокам.

Проект не срочный, важен уровень кода.

10 лет назад
JuliaShamray
Юлия 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Feodor-li
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$1
5 дней
Спасибо Фёдору за хорошую верстку по доступной цене
Сотрудничеством с Юлией очень доволен, ТЗ было составлено на уровне, оплата произведена в срок.
  • Похожие заказы

  • Продажник для видеокурса на wppage

    Нужна комплексная работа по написанию продающего текста и верстке самой страницы на WPPage. Опыт аналогичной работы и ссылки с примерами выполненных вами работ крайне желательны. Полное ТЗ во вложении, все вопросы через ЛС. В заявке указывайте вашу стоимость ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Вёрстка под WP

    Добрый день! На существующий сайт надо сверстать несколько страниц контента- будут размещены в текущем шаблоне. В перспективе интересует долгосрочное сотрудничество- регулярно будут ставиться задачи по обслуживанию нескольких сайтов на WP

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сверстать форму подписки с psd макета

    Здравствуйте! Необходимо сверстать форму подписки с psd макета (пример во вложении). Код формы от smartresponder'a имеется. По сути, остается подогнать поля под форму, вставить кнопку, и настроить отображение текста в полях (1. шрифт 2. ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Добавить на сайт текст

    $10

    Добавить на сайт под кнопки текст Отформатировать, сделать красиво (сайт готов, текст готов) Более подробно - во вложении Моментальная постоплата ЯД, ВМ, Сбер

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка и настройка музыкального проекта

    $50

    Есть сайт salvemusic(точка)com (набирать руками) Предыдущий фрилансер пытался его нормально сверстать, но в итоге скопировал код с какого-то бесплатного хостинга. Задача: 1) Переписать код с нуля (переверстать); 2) Выполнить все требования, указанные на картинках в ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Исправить убегающую форму

    $50

    На сайте acexams.ru есть всплывающие формы (при нажатии на "пишите нам", например) в мобильной версии они убегают. Нужно поскорее исправить.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Правка шаблона InstantCMS

    $100

    Предложение только для тех кто хорошо знает InstantCMS. Для начала скидывайте примеры Ваших работ на InstantCMS. Имеется шаблон который был переделан из 1.9 под 1.10.1 в результате этого пострадала структура ( нужно поправить) Отображение модулей ...

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка PSD в HTML

    $50

    Верстка макета в PSD в HTML (html/css/js) Макет в JPG -&gt; http://imagizer.imageshack.us/a/img713/1517/lg9z.jpg Срок - в понедельник, 11.00 по московскому времени. Оплата по факту.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Перенести вёрстку магазина

    Необходимо перенести часть вёрстки сайта-донора (4 страницы) на сайт WP с установленным WooCommerce (вёрстку нужно будет "натянуть" на WooCommerce). Могут случиться конфликты, поскольку сайт-акцептор уже имеет свою вёрстку. Прежде чем опубликовать предложение, убедитесь, что вы ...

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Очень срочно! Доверстать Landing Page

    $40

    Есть верстка, у текущего верстальщика возникли проблемы, поэтому в срок не успевает. Сама страница сверстана. Нужно допилить модальные окна и внести правки в верстку. Самый важный критерий при выборе – оперативность. Работы для разбирающегося человека ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад