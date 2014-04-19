Исправить убегающую форму

Предложение только для тех кто хорошо знает InstantCMS. Для начала скидывайте примеры Ваших работ на InstantCMS. Имеется шаблон который был переделан из 1.9 под 1.10.1 в результате этого пострадала структура ( нужно поправить) Отображение модулей ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте acexams.ru есть всплывающие формы (при нажатии на "пишите нам", например)
в мобильной версии они убегают.
Нужно поскорее исправить.
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