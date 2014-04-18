Вёрстка таблицы 2х50

Нужно исправить вёрстку на сайте. Задание прилаживаю в файлике. Скидывайте свои предложения с обязательным указанием цены и сроков.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется таблица с данными сотрудников образовательного учреждения (50 человек). Необходимо из этих данные сверстать в соответствующем разделе сайта таблицу по предоставленному шаблону (см. приложение).
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