Вёрстка таблицы 2х50

Всем привет. нужна верстка дизайна лендинга для всех браузеров. И для разных платформ. Адроид, мак, виндоус, айос и т. д. Все ссылки должны быть кликабельны. форма заявки должна отправляться на отдельный адрес. вместе с контактами. ссылки ...