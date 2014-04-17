Верстка дизайна сайта одностраничника

Всем привет. нужна верстка дизайна лендинга для всех браузеров. И для разных платформ. Адроид, мак, виндоус, айос и т. д.

Все ссылки должны быть кликабельны. форма заявки должна отправляться на отдельный адрес. вместе с контактами. ссылки должны быть удобны не только для мышки, нои для того, чтобы пальцем нажать. картинка слайдом. вышлю дизайн индивидуально. цена тоже.